Après Ossan Arslan et Keko, Aldo Troiani a dévoilé sa troisième recrue. Il s'agit de Moreno. Un joueur qui est passé par l'Italie et le Portugal. La saison dernière, il a cartonné au Luxembourg. Le championnat belge est différent mais il devrait s'agir d'un renfort de choix pour un Charleroi qui se montre ambitieux. On retrouve un Aldo Troiani avec de l'appétit sur le marché des transferts !