L'Autriche, la chance de Bertaccini

Depuis plus de deux ans, Paolini Bertaccini a accepté de s’expatrier en Autriche pour réussir dans le football. Ce Carolo, passé par des clubs comme Genk et Bruges, avait déjà tenté sa chance au Portugal.

Au départ, c'est au FC Innsbruck que le jeune homme a dû faire ses preuves. "Le club avait deux équipes", lance l'intéressé. "Une en D3 et une en D2. Avec l'équipe de D3, j'ai cartonné avec 11 buts en 13 rencontres. L'entraîneur de la première formation est venu me chercher pour un stage en janvier. J'ai disputé la moitié de la saison en tant que titulaire."

C'est là qu'il a tapé dans l'œil du FAC Wien, une équipe qui a joué le titre la saison dernière. "Le coach m'a contacté. Il me voulait. Innsbruck voulait aussi prolonger mon bail. Mais le club a eu des difficultés et j'ai apprécié le projet de Vienne. J'ai donc accepté un contrat d'un an en D2."

Depuis son arrivée, l'ailier de 25 ans cartonne. "On a eu quatre rencontres amicales. J'ai marqué deux buts. Je plais visiblement au duo d'entraîneurs. C'est une bonne chose. Le staff m'utilise parfaitement. Je me sens bien dans le groupe. L'équipe est ambitieuse. C'est clairement ma chance. Le club espère jouer le top 3 et retrouver la D1 dans les prochaines années. C'est un tournant dans ma carrière."

Paolini Bertaccini a déménagé à Vienne. "J'ai un contrat professionnel. La vie me plaît bien. C'est une grande ville. Il y a une ferveur pour le football. Je me sens à ma place. En Autriche, ma vitesse et ma technique sont des avantages. Je suis petit et c'est un championnat physique. Mais je suis dans le bon wagon. Je vais m'accrocher pour réussir."

Celui dont le frère est actuellement à Tessenderlo le sait, il est temps de confirmer son talent. "Je me suis toujours battu. Je suis encore jeune mais je sens que je suis bien dans mon football. Je vais tout faire pour percer. J'ai confiance en moi."