Aldo Troiani veut revoir le Futsal Team Charleroi briller: "J’ai encore faim de futsal"

Le Futsal Team Charleroi est très actif sur le marché des transferts. Après une saison mitigée, le président Aldo Troiani veut renouer avec le succès. Il a accepté de faire le point sur son groupe et ses ambitions.

Président, un mot sur vos renforts ?

"On avait besoin de sang neuf. Il était temps de renforcer certains secteurs. J’ai voulu de la qualité. Je suis heureux de pouvoir retrouver un garçon comme Arslan que je connais très bien. Je suis certain qu’il pourra aider l’équipe. On a également réalisé deux gros renforts, avec les arrivées de Keko et Moreno. Ce sont des garçons avec de l’expérience. Ils connaissent le haut niveau et ses exigences. Je suis ravi de les compter parmi nous."

Votre groupe est-il au complet ?

"On a encore un gros renfort à annoncer. C’est vraiment du lourd. Je suis vraiment heureux de pouvoir compter sur un tel élément. Un peu de patience, nous allons bientôt le dévoiler."

Malgré les résultats, vous avez gardé votre confiance en vos cadres ?

"Ce sont de bons garçons. Mais ils devront mouiller le maillot. Je ne veux plus vivre une telle saison. Quand on a de telles qualités, on se doit de disputer chaque rencontre à un très haut niveau. Si le groupe ne me donne pas satisfaction la saison qui arrive, je rase tout et je recommence…"

Avez-vous retrouvé de l’appétit ?

"Je n’ai pas envie de laisser aller les choses. Je me dois de reprendre la main. Je n’ai pas du tout aimé la saison dernière, pour diverses raisons. Je suis le patron. On va avancer, avec un groupe de qualité."

Visez-vous le titre ?

"On joue pour cela. Je m’en moque de gagner un match. Moi, je dispute un championnat. Il faut tenir sur la longueur. Je connais la D1 belge. Je sais que nous avons les qualités pour faire quelque chose de bien. J’ai pu reconduire les joueurs qui me plaisaient et notre entraîneur. Nous avons également de très bons jeunes, derrière."

Vous n’arrêterez donc jamais…

"Tant que j’ai la force, je continue. C’est ma passion. J’ai toujours tout donné pour le futsal. C’est comme cela."