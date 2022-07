Le Futsal Châtelet aura à nouveau de l'ambition: "On doit viser le top 4"

Le Futsal Châtelet a réalisé une belle saison, avec une élimination aux portes de la finale du championnat, face à une grosse équipe d'Anvers. Le club a donc de l'ambition à revendre pour la prochaine compétition. "On va tout faire pour accrocher à nouveau le top 4, explique Eric Simonofski, le président. On ne peut pas ambitionner plus. Anderlecht réalise de gros transferts et nos concurrents aussi. Je pense que l'on va vivre une belle saison. On donnera tout pour aller le plus loin possible."

Pour cela, le patron du club a décidé de conserver la majorité de son noyau. "On discute encore avec l'un ou l'autre gars. Cordier et Conti partent notamment. On a su trouver de bons renforts avec Tiago de Gooik, Umut Erdogan et le retour de Souliemane Ouadi qui a loupé une partie de la saison. Je suis certain que nous allons pouvoir former un groupe compétitif."

À propos du joueur de l'Olympic de Charleroi, il précise : "C'est un pari. Mais il a souvent joué en salle avec Omar Rahou et d'autres coéquipiers. Il a de belles qualités. On parle tout de même d'un gars qui a un beau CV de D1 de football en Turquie."

Pour le reste, le club travaille encore sur un renfort. "On a du très lourd à annoncer, dans quelques jours. Cela devrait bientôt se finaliser. Il faut faire preuve de patience."

Le club a également décidé de quitter la place Wilson. Il laissera donc la dénomination de Châtelet pour celle de Charleroi. "Malheureusement, notre salle n'est plus aux normes. La commune devait faire les travaux. Mais cela ne devrait pas arriver avant un an et demi. Châtelet perd donc une grosse équipe qui a ressemblé plus de 3000 spectateurs sur l'espace des playoffs. Je remercie Charleroi et son échevin de nous accueillir. On va pouvoir disposer d'un super outil, avec un grand restaurant qui pourra recevoir l'ensemble de nos VIP."