Dernière séance d'un stage positif pour Charleroi

Sixième et dernier jour de stage ce vendredi à Garderen pour le Sporting de Charleroi. L’entraînement matinal était axé sur de la possession puis un travail spécifique des phases arrêtées. Edward Still a reproduit sur terrain les courses et placements expliqués en vidéos plus tôt dans la matinée.

Knezevic est déjà rentré en Belgique pour passer une IRM de son genou gauche. Les résultats sont attendus pour samedi matin au plus tard.

©BELGA

Kayembe (fatigue musculaire) était absent de l’entraînement tandis que Descotte a couru à part avec le kiné. Le jeune attaquant est sur la bonne voie.

L'équipe reprend la route pour la Belgique vers 13h après le repas.

Staff et direction s'accordent pour juger cette semaine très positive, notamment parce que les joueurs semblent affûtés physiquement et que les principes de jeu ont encore été bonifiés. Les Zèbres pourront se jauger une dernière fois ce samedi lors d'un match amical au Mambourg (19h) contre Strasbourg avant d’entamer le championnat le samedi suivant, toujours à domicile, contre Eupen.