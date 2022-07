Chaibai rejoint My Cars

Toujours ambitieux, Karim Chaibai change de destination. "J'ai joué dans tous les plus grands clubs de Belgique et de la région, lance-t-il. Je me devais donc de rejoindre une équipe qui a terminé dans le top 3. C'est une formation avec des Carolos et qui mise sur les jeunes. Je vais retrouver tous des joueurs que je connais. Ce sera une belle saison pour moi. Je ne vais pas dire la dernière, même si la probabilité..."



C'est la fin d'une ère pour le Futsal Team Charleroi. "Je remercie le président et le club. J'ai passé de belles saisons et j'ai de magnifiques souvenirs. J'espère que les deux équipes vont briller cette saison."



C'est un gros morceau pour My Cars qui a recruté le plus beau palmarès du futsal belge. "C'est un joli coup que nous venons de réaliser avec cette arrivée. Je m'en réjouis. Je suis vraiment heureux de pouvoir retrouver un tel joueur. My Cars est un grand club, Karim aura ainsi eu la chance de jouer dans toutes les grosses écuries de Belgique", lance Eric Simonofski, le président.