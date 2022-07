L'Olympic Charleroi frappe un gros coup en attirant un joueur de Lens

La saison dernière, l'Olympic affrontait Lens. Un homme avait mis tout le monde d'accord. Un gamin talentueux qui avait posé des soucis à toute la défense de Charleroi. Mohamed Dahmane ne l'a pas oublié !



Anis Hadj Moussa, international algérien, 20 ans, milieu offensif en provenance de Lens a accepté de lier son destin à l'Olympic ! Mohamed Dahmane, le président, déclare : "Tous ceux qui étaient présents la saison passée au match de gala contre Lens se souviennent de lui, c'est certainement un des meilleurs talents que j'ai pu voir ces dernières saisons donc quand le sélectionneur de l'équipe nationale u23, Nourredine Ould Ali, m'a appelé pour me demander si j'étais intéressé je n'ai pas hésité une seconde. C'est un bonheur d'avoir pu l'attirer. En toute sincérité c'est le style de joueur qui n'a rien à faire en N1, c'est donc pour nous une réelle aubaine de le compter parmi nous à travers le nouveau projet du club. J'espère qu'il émerveillera les supporters. Anis est très mature, son humilité et son envie de bosser pour atteindre son rêve de jouer prochainement en D1 sont présents. Notre secteur offensif a belle allure car le danger viendra de partout, il ne reste plus qu'à trouver la bonne formule. Désormais place au secteur défensif."