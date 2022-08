Après de nombreuses péripéties la Girls Foot Academy a trouvé une solution. "Je remercie Fabio Amato, l'un de mes proches collaborateurs et l'échevin des Sports, Karim Chaibai. Désormais, on dispose d'une vraie solution pour la suite de notre projet. On a une convention pour explorer la Docherie ! C'est le terrain que nous avions déjà avec le Sporting de Charleroi. On dispose désormais du premier club entièrement féminin !", précise Giovanni Dolore, le responsable.



La GFA va donc pouvoir poursuivre son évolution, après ses passages par Monceau et Charleroi. "On a enfin notre indépendance. Dans le futur, on développera notre matricule et le reste. On va poursuivre notre travail avec la Juventus Academy. C'est une belle opportunité pour nos joueuses."

Actuellement, l'ASBL dispose encore d'une centaine de joueuses. On va devoir reconstruire depuis la P3. Mais la belle génération arrive seulement."