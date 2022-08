Sport, décor insolite et fun: l'Indus'Trail revient le jeudi 25 août au départ du Rockerill

L'Indus'Trail, qui fête sa 6e édition ce jeudi 25 août, est une épreuve qui dénote dans le calendrier des courses à pied. Le décor, au départ du Rockerill à Marchienne-au-Pont, n'est semblable à aucun autre. Deux distances, sur 5 et 11 km, qui traversent des anciens sites sidérurgiques accessibles exceptionnellement pour l’occasion et deux terrils au détour de la Boucle noire. Particulière, l'expérience sportive vaut le détour. Elle est qui plus est réhaussée d'une belle dose de convivialité avant, pendant et après la course qui a rapidement fait de l'Indus'Trail un incontournable.

Dès son lancement, le succès populaire a été au rendez-vous, avec près de 900 participants pour la première édition en août 2016.

"Après avoir atteint près de 1500 participants en août 2019, nous étions très fiers de nous retrouver à plus de 1100 l'an passé (août 2021) après une interruption liée à la pandémie en 2020", indique Luc Bouvier, le coordinateur des courses de Charleroi Running. "L'objectif cette année est de dépasser la barre des 1200 coureurs dans une période où l'on voit que le succès des courses se tasse pour diverses raisons."

Dans une ambiance "after-work" de fin de période de vacances, tous les publics se retrouveront à l'Indus'Trail. "Un autre élément de satisfaction est de voir que les associations aritatives seront à nouveau au rendez-vous cette année avec là encore une belle diversité et 1001 occasions de courir avec le cœur", ajoute Luc Bouvier.

Le programme de l'Indus'Trail - jeudi 25 août

17h30 : Accueil des coureurs (Inscriptions du jour et retrait des dossards)

19h00 : Départ du Trail (11 km)

19h15 : Départ du Mini-trail découverte (5 km)

21h00 : Apéros industriels avec DJ's Funk / Soul / Rock

Inscription possible en pré-inscription ou sur place.