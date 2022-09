Accueil Sports Sport régional Charleroi Futsal D1 Nationale : Charleroi et… Charleroi visent le Top 3 ! Le Futsal Team Charleroi a désormais un colocataire à la Garenne, avec l’arrivée du Futsal My Cars Charleroi. Cela promet de belles joutes ! Jérémy Delforge Charly Beeckman (en bleu). ©EDA

Qui du Futsal My Cars Charleroi ou du Futsal Team Charleroi terminera le plus haut dans la hiérarchie du futsal belge ? La question est posée. Secrètement, les deux clubs vont se livrer un combat sans merci. Mais outre le duel entre les voisins, il y a, chez chacun de ces clubs, l'envie de terminer dans le Top 3. "On veut faire mieux que la...