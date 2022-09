Séisme à Courcelles, la moitié du groupe arrête!

Le président était absent. C'est le comité qui a reçu les joueurs après l'éviction de leur entraîneur. "Le président n'était pas là, il est en vacances, je pense", explique un cadre du groupe. "De toute façon, il n'y a aucune organisation depuis le début. Rien ne va. Cela ne fonctionne pas. Déjà l'éviction du coach, ce n'était pas juste. On est plus de dix à arrêter. On n'a pas envie de poursuivre de la sorte."

Ce sont plusieurs cadres importants qui partent. "Tant pis si on ne peut plus jouer de la saison. Le nouvel entraîneur n'y est pour rien. C'est un bon coach. On a pris notre décision."

La suite de la saison s'annonce difficile pour les Coqs. A l'heure d'écrire ces lignes, il n'était pas possible de joindre le président mais les joueurs accepteront de revenir si l'entraîneur Greg Richir est réintégré.