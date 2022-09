Un ex-Mouscronnois à l'Olympic

Mohamed Dahmane avait promis de renforcer l'équipe, il a tenu parole. Idir Ouali est le dernier renfort en date du côté de la Neuville. Faut-il encore le présenter ? A 34 ans, le Franco-algérien, originaire de Roubaix, est passé par Mouscron, Le Mans, l'Allemagne, Courtai, la Turquie, le Crète et même Oman. Il compte plus de 300 rencontres au plus haut niveau. Voilà un élément offensif de choix pour les Carolos. Il devrait apporter une bonne dose d'expérience aux Dogues.