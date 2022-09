Deux anciens Dogues à Courcelles

Après un début de saison chahuté entre les défaites, l'éviction du coach et le boycott du groupe, Courcelles ne compte que trois petits points au compteur.



Pour tenter de relancer la machine, le président a décidé de faire confiance à Nicolas Flammini, ancien joueur du Sporting et de l'Olympic. Ce dernier était encore en poste à Ransart, la saison dernière.



Il n'arrive pas seul, puisque Kevin Terwagne, ex-joueur de l'Olympic et d'Heppignies sera également de la partie.