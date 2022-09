Galatasaray à l'Olympic

Au cours de sa récente conférence de presse, Mohamed Dahmane a précisé qu'il devrait annoncer dans les prochains jours l'arrivée d'un gros partenaire pour les Dogues. Beaucoup ont pensé aux boîtes de paris sportifs pour venir soutenir le beau projet olympien. Mais visiblement il s'agirait d'une autre source.

Ce matin, deux médias turcs ont évoqué l'arrivée d'Erden Timur. Homme d'affaires de 40 ans, il est le vice-président du conseil d'administration de Galatasaray. Dans l'article de la CNN et de Milliyet, l'homme est décrit comme celui qui se cache derrière les transferts des stars du côté de Galatasaray. Chez les Dogues, il pourrait faire venir de jeunes footballeurs du club pour les lancer en Nationale 1. L'article parle même du rachat de l'Olympic.Sur les réseaux de l'Olympic, plusieurs fans de Galatasaray souhaitent la bienvenue à l'Olympic...

A l'intérieur du club, certains parlent d'intox, même si deux investisseurs turcs ont pu suivre les derniers entraînements de l'Olympic. Par message, Mohamed Dahmane a précisé : "qu'il ne s'agissait pas d'un rachat. C'est très tôt pour en parler, selon moi. Mais on a un accord de principe, pour un rapprochement entre les deux clubs, via le vice-président qui souhaiterait investir en Belgique, via l'un de ses gros sponsors. C'est toujours dans la phase des négociations." Voilà une bonne nouvelle qui colle avec les ambitions du président.