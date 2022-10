Un point mérité pour les Dogues

Arbitre : M. Krack

Cartes Jaunes : D'Ostilio, Bustin, Hadj, Reuten,

Buts:

Olympic Charleroi : Moriconi, Felix, Maisonneuve, Dahmane (80e Saïdane), Delbergue, Lioka Lima, Hassaini (68e Ouali), Hadj (80e Rivollier), Kouri (72e Gaye), Ito Singa, Guedj

RFCL : Debaty, Bustin, Reuten, Bruggeman (71e Mouhli), Mputu (71e Prudhomme), Merlen, Nyssen, Lambot, Perbet (89e Besson), D'Ostilio, Cavelier (46e Mouchamps)

Les Liégeois assument d'entrée de jeu leur statut de leader et mettent sous pression les Carolos. Moriconi sauve ses couleurs après deux minutes. Les Dogues laissent passer l'orage et les Liégeois s'éteignent dans cette première mi-temps, en abusant notamment de longs ballons qui n'aboutissent pas. L'Olympic, de son côté, ne se montre pas plus dangereux que son adversaire du soir malgré quelques tentatives qui sont toutes non cadrées. C'est logiquement 0-0 à la pause. Au retour des vestiaires, Mputu, esseulé au petit rectangle, place une tête au-dessus des buts de Moriconi. Les Carolos se montrent également plus fringuant. Une belle tentative de Guedj est repoussée par Debaty à la 59eme. Mputu pense ouvrir la marque pour les Liégeois quelques minutes plus tard mais il est signalé hors-jeu. Les Dogues finissent mieux la rencontre sans parvenir à trouver la faille. Le match se termine sur ce score nul et vierge. Un point qui récompense la prestation sérieuse des Dogues face au leader.