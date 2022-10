Témoin du passé industriel de la Wallonie, le Bois du Cazier accueille les runners ce dimanche

La course du Bois du Cazier a lieu ce dimanche 9 octobre. Avec deux distances adultes et une course pour les enfants au départ du site du Bois du Cazier.

Le Bois du Cazier, l’un des endroits les plus visités de Charleroi, accueillera les coureurs ce 9 octobre pour la traditionnelle course du Bois du Cazier. Un événement qui, en 2022, avait drainé

Témoin important du passé industriel de la Wallonie, le Bois du Cazier est aujourd’hui un lieu de mémoire qui illustre la condition et l’immigration ouvrière avec notamment les musées de l’Industrie et du Verre et son espace de mémoire.

Au départ de ce site exceptionnel reconnu par l’Unesco, les parcours restent inchangés. Ils conduiront les coureurs sur les magnifiques tracés du Bois du Prince et d’autres endroits souvent méconnus des carolos eux-mêmes.

Le parcours combine idéalement histoire et nature avec deux tracés 95% "Pure Nature" de 5 & 10 Km .

Les enfants gâtés

Un effort particulier est fait pour accueillir de la meilleure des manières les enfants sur ce rendez-vous populaire. Une course pour enfants est proposée à 10h00 au sein du site avec un parcours 100% sécurisé de 2 boucles d'environ 400 mètres, soit 800 mètres au total. L'inscription pour les enfants est de 2 euros, dont 1 € par inscription sera reversé à l’association "Alternative 21". Chaque enfant se verra remettre :

1 dossard

1 collation

1 fruit

1 boisson

1 médaille

Cette course enfant se fait sans classement ni autre podium car elle est ouverte à tous les jeunes à partir de 6 ans (non accompagnés), voire aux plus jeunes accompagnés d’un adulte.

"La volonté de combiner sport, famille et caractère social reste une priorité pour Charleroi Running qui depuis sa création en 2017 a reversé plusieurs milliers d'euros à diverses associations et continuera à le faire à l'avenir en développant au maximum cet aspect", indique Luc Bouvier, pour Charleroi Running

Les pré-inscriptions en ligne sont possibles jusqu'au samedi 08 octobre à 23h59 et via le magasin Trakks Gosselies jusqu'au samedi 08 octobre 14h00. Il sera aussi possible de s'inscrire sur place dimanche à partir de 8h45 au secrétariat sur le site du Bois du Cazier.

En 2021, un peu plus de 700 adultes avaient pris part aux deux distances de la course.