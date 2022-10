Gosselies impuissant face au Crossing: "Nous n’avons pas le niveau de la D3"

Les hommes d'Antonio Passalacqua n'ont pas montré grand-chose contre les Bruxellois. Dominé dès la première minutes, Gosselies s'est rapidement senti surmené par le Crossing.



Au coup de sifflet final, le T1 des Casseroles fait un triste constat de son équipe. "Après 10 minutes le match est déjà fait. Toutes les semaines, on essaie de trouver des solutions, de se remettre en question. Mais il faut être honnête avec nous-même et se dire qu'aujourd'hui, Gosselies n'a pas le niveau de la D3 nationale tout simplement. Il ne faut pas se cacher derrière tout ça. On sait vers quoi on se dirige, la saison va être compliqué à l'image du match d'aujourd'hui. On ne lâchera rien quoi qu'il arrive mais on n'est pas prêt pour batailler avec les équipes de ce championnat."