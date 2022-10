Sinan Durmaz, sur le toit de l’Europe

Sinan Durmaz, boxeur originaire de Châtelineau, est un homme qui a le sourire, en ce début de semaine. Il vient de remporter le titre européen, de l'International Sport Kickboxing Association (ISKA), dans sa catégorie des -82kg. Une belle récompense pour un sportif qui se consacre chaque jour à sa passion. "Il y a un mois et demi, le manager d'un gala de La Louvière a contacté mon entraîneur pour lui proposer ce combat", explique le jeune homme de 28 ans. "J'ai accepté de devenir le challenger d'un combattant qui n'avait encore connu aucune défaite chez les pros."

Le visage encore tuméfié, le solide combattant évoque, avec le sourire, son combat qui s'est bien déroulé. "Anthony Guillois, mon adversaire, était vraiment fort et solide. Je l'ai bien travaillé. Je n'ai fait qu'attaquer durant tout le combat. J'ai voulu mener la danse. Notre confrontation a tenu jusqu'aux points. À l'unanimité, j'ai remporté cette ceinture."

Cette ceinture et cette coupe qui trônent dans le salon. "J'ai mis quelques jours pour réaliser. Aujourd'hui, je regarde ces trophées et je pense à tous les sacrifices que j'ai pu faire pour ma passion. J'ai un travail et j'ai repris des études. Malgré tout, je me suis entraîné comme un fou, matin et soir. Je ne regrette rien. Depuis plus de dix ans, je donne tout pour cette discipline."

Ce n'est pas le premier titre de Sinan Durmaz. "J'ai remporté deux titres de champion d'Europe, quand j'évoluais en tant que semi-professionnel et même un titre de champion de Belgique. Mais cette fois, c'est la récompense la plus importante de ma carrière. Je suis prêt à défendre ce titre européen, au sein d'une fédération importante. Je rêve même d'un titre mondial."