Victoire pour Thomas Monfils au Cazier: "L'esprit est bien plus léger sans douleurs Le Carolo a signé un retour tonitruant au Bois du Cazier en remportant la longue distance. Il y avait près de mille coureurs au départ ! Geoffroy BRUYR ©eda

Un peu plus d'un mois après l'Indus'Trail, Charleroi Running est encore parvenu à ameuter la foule dimanche matin, cette fois au Bois du Cazier. Ils étaient 963 au total des deux distances ! "C'est 30 % en plus que l'an dernier, alors que la fréquentation dans les courses chute considérablement, se réjouissait Luc Bouvier. Les pré-inscriptions se sont arrêtées à 850 et nous...