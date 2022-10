"On doit confirmer" à l’Olympic

Après son nul contre Liège et sa belle victoire face à Heist, l'Olympic espère signer un nouveau résultat positif afin de se rapprocher du Top 5. Face à Liège et Heist, les supporters ont aimé l'état d'esprit d'équipe et la solidité de leur gardien. "Je fais mon job, comme tout le groupe, explique Tanguy Moriconi, le dernier rempart des Dogues. Je pense qu'on dispose d'une équipe solidaire. Tout le monde se bat pour atteindre un même but. Contre Liège, c'était positif, même si on n'a pas su conclure. Face à Heist, tout ne fut pas parfait, mais dans l'ensemble, on a livré un match plein. Il faut savoir aller chercher les trois points en Flandre." Une performance que les Carolos devront...

