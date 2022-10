Accueil Sports Sport régional Charleroi Di Stasio, Chaibai et Hecq en… D3, à Courcelles Luca Di Stasio, Maxime Hecq et Zine Chaibai, voilà trois noms que de nombreuses équipes de D2 aimeraient avoir dans leur rang. Jérémy Delforge

Cette saison, ces joueurs ont surpris tout le monde, en acceptant le beau défi lancé par Courcelles, en D3 ! "C'est du gros calibre pour une D3, explique Luca Di Stasio. On se plaît bien. On prend du plaisir. Il y a une bonne harmonie dans le groupe. On aide les plus jeunes et ceux qui n'ont jamais pu évoluer plus haut."



Les trois joueurs avaient besoin de cela dans leur carrière. "L'idée, c'est de descendre pour mieux monter. On a tous eu des propositions ailleurs. C'était souvent loin. On doit trouver l'équilibre...