Accueil Sports Sport régional Charleroi Quel coach pour Gosselies ? RCS Brainois 3-2 Gosselies FootbalL > D3AACFF Gosselies a poussé mais n’ont pu rentrer du RCS Brainois avec quelque chose. Olivier Talmas ©EDA

Avec le même onze que dimanche (à l’exception de Wallaert, cuisse), il n’a fallu que six minutes au Brainois pour marquer face à la lanterne rouge. Les locaux pensaient avoir fait le plus dur en doublant la mise via Aragon, bien servi par Lo Giudice, mais Gosselies revenait dans le coup juste avant le repos sur sa seule occasion et cette tête de Bollens absent de tout...