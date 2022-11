Le Château de Monceau attend les coureurs ce vendredi

Le parc Nelson Mandela, l’un des plus beaux lieux de la région carolo, est un havre de paix niché en plein milieu de l’une des zones les plus industrialisées de notre pays aux 19e&20e siècles. Témoin de l’époque féodale à ses origines, le château de Monceau et son parc de 67 hectares est l’endroit idéal pour découvrir une nouvelle facette de Charleroi et de ses trésors cachés.

Au départ de ce magnifique site, se tiendra ce vendredi 11 novembre en matinée la course du Château de Monceau, avec deux parcours (5&10 Km) restant inchangés par rapport à l’édition à 2021. Avec comme constante la nature et seulement la nature au cœur d’un magnifique arboretum.

"Avec un nombre exceptionnel de plus de 1200 coureurs en 2019 avant l’interruption liée au Covid et un peu plus de 600 participants en 2021, l’objectif de cette année serait d’atteindre, voire de dépasser, les 800 participants, adultes et enfants", indique Luc Bouvier, pour Charleroi Running.

Une course pour enfants (800 mètres) sera également proposée à 10h00 au sein du site.

Plus d'infos sur la course du Château

Le programme