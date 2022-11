La gym mondiale a rendez-vous à Charleroi

Le Top Gym et ses stars en devenir seront de retour à Charleroi ces 26 et 27 novembre prochains.

Le Top Gym, c’est une compétition qui, au fil des ans, s’est fait une place de choix dans le paysage de la gymnastique internationale. Cette compétition permet à Charleroi d’accueillir quelques-unes des meilleures gymnastes juniores du globe, comme Nina Derwaele présente en 2014. La Belge a ensuite conquis le titre olympique aux barres asymétriques en 2021. Plus récemment, la Russe Vladislava Urazovaa avait participé au Top Gym en 2019 et elle a été sacrée championne olympique par équipe à Tokyo.

Cette fois encore sept nations seront représentées à l’occasion de cette 24e édition. "L’Argentine nous envoie trois filles, se réjouit Cédric Anciaux, le président du Gymos, le club organisateur. Cette nation a démontré ses qualités lors des derniers mondiaux qui ont eu lieu à Liverpool. Il y a une particularité cette année, c’est que le Massilia une grande compétition qui a traditionnellement lieu à Marseille juste avant le Top Gym, n’a pas pu être organisé. Certaines nations, comme le Canada, n’ont pas voulu se déplacer pour un seul tournoi. Nous sommes heureux de revoir Israël. L’Italie n’était plus venue depuis quelques années. Elle sera de retour. La France vient chaque année et reste fidèle pour cette nouvelle édition. Nous sommes aussi très contents d’accueillir la Grande-Bretagne, une nation qui est en plein boum ces dernières années comme elle l’a encore démontré à Liverpool pour les championnats du monde. Nos voisins des Pays-bas seront également de la partie."

Le gratin de la gym belge

Et il y aura évidemment les Belges. La fédération alignera ses meilleurs éléments. "Aberdeen O’Driscoll est une francophone qui est reprise dans le collectif national. Elle vit sa dernière année chez les juniores dont elle a disputé les championnats d’Europe. Elle a terminé 7e en équipe et 12e en individuel. Elle a déjà sa place dans l’équipe nationale séniore, présente Florence Lestienne, la responsable communication de la Fédération francophone de Gymnastique et de Fitness. Il y aura aussi Chloé Baert, Yelena Devreker et Erika Pinxten, trois Flamandes qui vont aussi intégrer le pôle national sans souci."

Le Centre de Haut Niveau de la fédération francophones "Louise Dupont et Lena Theis ont été sélectionnées, précise Florence Lestienne Avec le covid, elles ont peu eu l’occasion de disputer des grandes compétitions internationales. Elles viennent de disputer une compétition à Combs-la-Ville, en France avec de bons résultats. Avec le Top Gym, cela leur permettra de préparer les championnats du monde juniors qui auront lieu en Turquie fin mars. Le spectacle sera au rendez-vous chez nos Belges !"

Le club de Keerbergen, près de Malines, enverra aussi deux gymnastes. Le concours sera complété avec deux Carolos du Gymnos, qui ont déjà participé au Top Gym: Lyelle Mestdagh et Célia De Pauli. "Lyelle est championne de Belgique en titre de Division 2, rappelle Jean-Luc Guerriat, le secrétaire du club carolo. Elle habite loin du club en province de Namur. Elle ne s’entraîne donc qu’une fois par semaine. Elle vient de participer à la Gym Nova Cup, une compétition internationale organisée par Gympies, le club de Keerbergen. Elle s’y est bien comportée. Elle devrait se présenter à deux agrès. Célia, elle, fréquente le sport-études de la Garenne. Elle s’entraîne deux fois par jours. Elle un vrai espoir du club. Elle a terminé quatrième des championnats de Belgique malgré deux chutes à la poutre. Elle a terminé 7 à Keerbergen alors que le niveau était très élevé. Elle progresse vite et bien."