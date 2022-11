Nationale 1: les Dogues gaspillent les points précieux !

C'est dans les installations du King Power Stadium, sur un terrain en parfait état, que se déroulait cette partie. L'Olympic pouvait soigner sa partition, en élargissant la belle série en cours et la porter à neuf match sans défaites. C'est pourtant Louvain qui ouvrait le score au quart d'heure et sur penalty, soigneusement converti par Zimmerman. Sur ce grand terrain, les Dogues avaient du mal à trouver leurs marques et profiter des espaces entre les lignes. Le temps de trouver le bon rythme, Ito Singa plantait un superbe but d'égalisation à cinq minutes de la pause ! Monsieur Thomas renvoyait les onze joueurs au vestiaire sur ce score de un but partout.

Les Dogues haussent le niveau !

En début de seconde période, Ouali blessé cédait sa place à Rivollier. Les Carolos s'installaient dans le camp louvaniste, prenant l'ascendant sur leur adversaire et doublaient logiquement la mise. Delbergue roulait dans la farine la défense visiteuse pour enrouler le ballon dans le petit filet défendu par Ravet. Les fans de la Métropole carolorégienne exultaient et le match prenait une nouvelle dimension. Les Dogues héritaient d'une superbe occasion à dix minutes du terme, mais le portier d'OHL sortait le cuir en corner. Louvain ne parvenait plus à sortir, étranglé dans tous les compartiments du jeu par des Dogues plus volontaires et déterminés à arracher la victoire. Rivolier manquait le troisième but de peu et les Carolos cherchaient encore le ko en fin de match. Mais comme à Tessenderlo, les hommes de Xavier Robert manquaient de malice en fin de partie et laissaient échapper la victoire. Smet surprenait Moriconi à la dernière minute du match et permettait à ses couleurs de prendre un point sorti de nulle part. Comme à Tessenderlo, ce sont des points précieux qui s'envolent !

Oud-Heverlee Leuven B - Olympic Charleroi 2-2

Arbitre : M. Thomas

Cartes jaunes : Saïdane, Mindombe, Dahmane, Marc Robert (T2), Gaye

Les buts : Zimmerman (15e ; 1-0 s/pen), Ito Singa (1-1, 40e), Delbergue (1-2, 60e), Smet (2-2, 90e)

OHL : Ravet, Ramos, Breugelmans, Buksa, Sagrado (65e Gilis), George, Mindombe, Shkurti (73e Tahara), Smet, Zimmerman, Idumbo

Olympic : Moriconi, Felix, Maisonneuve, Dahmane, Delbergue (83e Vanderbecq), Lioka Lima (77e Guedj), Hadj-Moussa (83e Hassaini), Ito Singa (77e Gaye), Massengo, Ouali (50e Rivollier), Saïdane