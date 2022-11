De la sélection AIF à la Coupe d’Europe, la belle amitié entre Océane Reul et Juliette Thévenin (Tchalou)

Océane Reul et Juliette Thévenin, le binôme inséparable de Tchalou, se connaît depuis plus de quatorze ans. Les filles se sont rencontrées en sélection AIF comme l'explique Juliette : "En sélection, nous avons fait quelques voyages ensemble. J'ai ensuite été sélectionnée par l'équipe nationale (fédération flamande) et j'ai donc dû quitter la fédération francophone."

Si on leur avait dit à ce moment-là qu'elles se retrouveraient une quinzaine d'années plus tard en Coupe d'Europe, elles n'y auraient pas cru comme en rit la jeune femme : "Pouvoir partager cette expérience avec Oce est vraiment quelque chose de spécial. Nous sommes toutes les deux plus vers notre fin de carrière que notre début et nous profitons donc de chaque match comme si c'était le dernier. Si nous avions su en 2008 que nous en serions là aujourd'hui, je pense qu'on aurait bien rigolé (rires) !"

Du côté d'Océane Reul, beaucoup d'émotions aussi pour sa première Coupe d'Europe : "C'est personnellement ma première Coupe d'Europe et je suis très heureuse de la vivre avec Ju ! Mais cela compte aussi pour tous les matchs. C'est vraiment ma moitié sur le terrain et je peux m'appuyer sur elle en cas de moment difficile et inversement."

Une connexion

Avez-vous déjà eu cette impression de vous comprendre en un regard ou de penser la même chose exactement au même moment ? Hé bien, Océane et Juliette oui. La première s'exprime sur le sujet : "Ce qui est marrant, c'est que nous n'avons plus eu aucun contact en dix ans avant de se retrouver à Tchalou. Et aujourd'hui, on rit souvent en se disant qu'on est connectées car il nous arrive très fréquemment de dire exactement les mêmes phrases en même temps, au même moment et ce, peu importe les sujets abordés. C'est comique et parfois étrange. On se comprend en un regard."

La même question a été posée à Juliette et la réponse est - non pas par hasard - presque la même : "La meilleure anecdote de notre amitié est en réalité que nous avons une longue amitié mais nous n'avons pas passé tant de temps que ça ensemble. Nous nous sommes retrouvées après avoir fait notre petit bonhomme de chemin, un peu plus de dix ans après, et c'est comme si nous nous étions quittées la veille. Il y a certaines connexions qui ne s'expliquent pas !"

Pour Juliette, Océane est un vrai rayon de soleil : "C'est une personne bienveillante, généreuse et très marrante. Si j'ai passé une mauvaise journée, je sais que lorsque je vais la retrouver, tout se terminera sur une note positive. D'un point de vue volley, nous sommes le même genre de joueuse. Nous avons avant tout une bonne lecture de jeu."

Un point commun parmi tant d’autres… Océane et Juliette, une histoire d’amitié hors du commun faite pour durer !