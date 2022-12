L'Olympic a répondu présent !

L'Olympic vise le neuf sur neuf pour cette fin de premier tour. La venue de Ninove constitue une belle occasion de prendre trois points de plus. Le début de rencontre était assez disputé. Le pressing des visiteurs posait quelques soucis aux Dogues. Ces derniers trouvaient néanmoins des espaces via le flanc gauche et l'excellent Hassaïni. À la demi-heure de jeu, les Carolos héritaient d'un penalty pour une fuste sur Dahmane. Hassaïni donnait l'avantage à ses couleurs.