Un derby Carolo animé tourne à l'avantage des Dogues

Le début de partie était animé dans ce derby de Charleroi et la première grosse frayeur était pour Moriconi mais le portier Olympien captait bien la lourde frappe de Benaets. Le Sporting de Charleroi dominait et se montrait plus présent dans la partie de terrain adverse. Moriconi était à nouveau à contribution suite à un essai de Diallo. La défense olympienne en avait plein les pieds. C'est sur un score vierge que monsieur Krack renvoyait les deux équipes au vestiaire.