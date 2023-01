Après une tentative de Delbergue, Ouali n'accrochait pas le cadre. Dahmane alertait la défense adverse sur coup franc. Winkel, pas vraiment dangereux, profitait d'une mauvaise relance pour s'ouvrir le chemin du but. La frappe de Sula était tout simplement parfaite : 0-1.

Avant l'heure de jeu, les Carolos héritaient d'un penalty, après un beau travail d'Hassaini et de Dahmane. Le premier décidait de prendre sa chance et égalisait. Dans la foulée, Delbergue doublait la mise. Les Carolos passaient devant ! Winkel ne trouvait pas la solution et l'Olympic en profitait pour se relancer.

Olympic 2 - Winkel 1

Arbitre : M. Loockx

Avertissements : Dewaele, Maisonneuve, Dewaegemaeker, Ito, Delbergue, Dujardin

Buts : 30e Sula (0-1), 58e Hassaïni (1-1), 65e Delbergue (2-1)

Olympic : Moriconi; Gaye, Félix, Maisonneuve, Saidane (54e Rivollier); Hassaini, Massengo, Ito, Ouali (54e Penin); Dahmane (90e Vanderbecq), Delbergue (90e Reynders).

Winkel : M. Kudinbana; Dewaele (74e Deschilder), Dauchy, Reuse, Van Marcke; Vandendriescche (74e B. Kudinbana), Sula (62e Voskonian), Dujardin, Bendianishvili; Dewaegemaeke, Caufriez (74e Tall).