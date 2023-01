Le cross de Gosselies déménage à Marcinelle

Contrairement au cross qui a eu lieu il y a quinze jours au stade Taillis-Pré de Châtelineau, le programme sera très condensé : tout se fera en deux heures, de 12h à 14 h. “Des regroupements ont été opérés pour permettre de pallier au manque d’athlètes dans les catégories d’âges les plus élevées.” Les benjamines seront les premières à entrer en lice (12 h) suivies des benjamins (12 h 05), pupilles filles (12 h 10) puis garçons (12 h 20). Les minimes filles et athlètes féminines du cross court (12 h 30) ainsi que les minimes garçons (12 h 40) et les cadettes (12 h 50) leur emboîteront le pas avant de laisser le circuit aux cadets, scolaires et aux spécialistes hommes du cross court (13 h) et aux scolaires, juniores, séniores et masters dames (13 h 30). Enfin, l’épreuve se clôturera avec les juniors, seniors et masters hommes (14 h). Le cross est ouvert à toutes et tous ! L’entrée est gratuite !