17€ pour Olympic – RAAL pour les supporters louviérois : “Il faut prendre en compte tout le coût de l’organisation”

À lire aussi

À l’Olympic, on défend la différence de tarif entre les supporters louviérois placés dans une tribune différente des supporters carolos. “Je crois qu’ils confondent avec la Coupe de Belgique où là il est clairement stipulé que les visiteurs ne peuvent pas payer plus cher mais en championnat, c’est différent”, affirme Marcel Gevart. “C’est malheureux de devoir séparer Louviérois et Carolos mais cela est du ressort de la police. Quand Winkel est venu, c’était différent.”

Au club depuis septembre, le Louviérois est en charge, notamment, de la sécurité du match et c’est lui, via ses casquettes de directeur administratif et de correspondant qualifié, qui organise cette affiche. “À titre d’exemple, si on avait accueilli Marseille, on aurait pu mettre le prix bien plus haut car il faut prendre en compte toute l’organisation et les frais”, continue-t-il. “Recevoir la RAAL, ça coûte plus qu’accueillir Winkel. Il faut doubler le nombre de stewards. Du personnel supplémentaire est nécessaire pour les buvettes de leur côté par exemple sans oublier toutes les contraintes de la police. Avec l’augmentation de l’énergie et tout le reste, il fallait fixer un prix qui nous permette de ne pas être en déficit. Et puis, je me souviens avoir payé 20€ en dessous du marquoir chez eux lors du match aller."

Quant au nombre de 150 places seulement délivrées aux Louviérois, là aussi, le dirigeant se défend. “Au départ, la RAAL nous avait demandé 250 places. J’avais alors négocié avec la police qui en avait, dans un premier temps, autorisé 200. Ensuite, elle a fait marche arrière et c’est passé à 150. C’est une décision imposée par la police. Nous aurions aimé pouvoir en accueillir davantage. Mais on s’est mis d’accord avec la RAAL : s’ils n’arrivent pas à remplir un car mais que 38 places sont déjà vendues, on les rembourse.”