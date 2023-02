L'Olympic Charleroi aux normes pour la D1B au niveau du stade

L'un des points d'interrogation restait le stade de la Neuville. A présent, tout semble en ordre pour les installations. C'est en tout cas ce qu'a communiqué le club ce mercredi.

"Ce n’est un secret pour personne, nous avions annoncé vouloir déposer la demande de licence 1B, déclare le président Dahmane. (...) Le stade posait problème mais ce n’est plus le cas. Des solutions à court et long terme se sont dégagées. Nous avons à ce jour le stade pour y évoluer dès la saison prochaine! Tout est acté, signé et validé. Dans quelques semaines nous communiquerons sur la situation du club en présentant étape par étape ce qui risque, à mon avis, de faire plaisir aux Dogues. En coulisses tout est prêt. Il ne reste plus qu’à se battre sur le terrain."