En cas de montée en D1B, l’Olympic jouerait au Sporting Charleroi

Cette alternative à la Neuville avait déjà été évoquée par le passé mais sans pouvoir se faire notamment pour des raisons financières (le montant de 25000€ par mois avait été lancé), elle est désormais une piste solide qui pourrait permettre aux troupes du président Dahmane de monter en D1B.

On le sait aussi, les U23 de Charleroi jouent à la Neuville en N1 leur match à domicile. Et si on avait pu penser voir l’Olympic jouer à Mons ou à Tubize, l’option Sporting de Charleroi prend tout son sens et devient logique.

Sportivement, il ne reste donc plus qu'à décrocher un des trois tickets montants et à entrevoir la licence D1B qui prend en compte pas mal d'éléments (financier notamment) et pas seulement le stade.