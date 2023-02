Sur celui-ci, Budts récupérait le cuir pour s'en aller tromper Moriconi d'une frappe imparable (1-0). Les Dogues étaient prévenus ! Van Dooren décochait ensuite un tir, à l'entrée du grand rectangle, frôlant de peu la cible.

Les Carolos prenaient ensuite la maîtrise du jeu. Ito Singa y allait d'une série de dribbles déroutants, se soldant par un missile décoché du pied droit, terminant sa course dans le petit filet de Kustermans (1-1). La partie était plaisante à suivre. Les Carolos se projettaient plus rapidement vers l'avant.

Domination olympienne

Le match avait à peine repris et Hassaini propulsait le ballon, d'une demi-volée, dans la lucarne du but visiteur (1-2). Hadj-Moussa chevauchait ensuite balle au pied et crochetait son opposant direct, il loupait son dernier geste pour alourdir le score. Les Carolos étaient passés en 3-5-2, un dispositif plus dominateur.

La "flèche" Hadj-Moussa alimentait dans la profondeur les Dahmane sur le flanc droit et Hassaini sur la gauche. Moriconi dans la forme de sa vie sortait deux ballons très chauds. Malgré vingt dernières minutes de domination anversoise, l'Olympic évitait le piège à Hoogstraten. Mieux même, ils ponctuaient leur solide prestation d'un troisième but signé Rivollier !