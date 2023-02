Les Borains répliquaient via Chevalier qui s’octroyait deux occasions coup sur coup, mais sur le contre, Ghislain prenait de nouveau la défense de vitesse et crucifiait Saussez (0-1).

Après un petit coup de mou, ils dominaient largement les débats, et se procuraient plusieurs possibilités, Lavie (2), Chevalier (2), ainsi que Chaabi, mais à chaque fois le dernier rempart visiteur s’interposait.

Toutefois, ils trouvaient enfin le chemin des filets, grâce à Tainmont, qui, bien servi par Lavie, croisait parfaitement son tir pour remettre les pendules à l’heure. Dans la foulée, Kasmi frappait sur la transversale. Les hommes d’Arnauld Mercier poussaient tant et plus pour arracher la victoire, face à des Anversois qui commettaient de plus en plus de fautes et étaient d’ailleurs réduits à dix.

A quelques minutes du terme, une frappe de Lauwrensens à l’entrée du rectangle était déviée assez chanceusement par Chevalier qui offrait trois points amplement mérités aux siens.

Francs Borains : Saussez ; Deschryver, Mohamed, Lauwrensens ; Mpati, Arib (67e Laurent), Diallo, Lavie (86e Boulenger), Tainmont ; Chaabi, Chevalier.

Dessel Sp. : Geladé ; Verbeek, Smolders, Cavus, Swerten ; Vermissen, Sols, Ghislain (88e Colman), Kasmi, Konneh (80e Vanhaen) ; Cerigioni.

Arbitre : M. Sayoud.

Avertissements : Swerten, Arib, Diallo, Cavus, Smolders, Chevalier.

Exclusion : 76e Sols (2j.)

Les buts : 14e Ghislain (0-1), 65e Tainmont (1-1), 83e Chevalier (2-1).