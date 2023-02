Les Dogues avaient dans un premier temps récupéré les deux points sur tapis vert (partage entre les deux clubs sur le terrain) mais les Liégeois avaient fait appel. Le jugement à été revu et l'Olympic ne récupère finalement plus les deux points. Les Carolos sont des concurrents directs aux Liégeois dans la course à la montée en D1B.

Communiqué de presse du RFC Liège:

"OHL-Olympic : le RFCL obtient gain de cause devant le Comité d’Appel.

L’équipe U23 de OHL et l’Olympic avaient fait match nul (2-2) le 26/11/2022. L’Olympic avait cependant déposé réclamation au motif que l’OHL n’avait pas respecté une règle imposant aux équipes U23 d’aligner au minimum la moitié de « joueurs formés au club ».

Le Comité Sportif, en 1ère instance, avait fait droit à la réclamation et sanctionné la violation du règlement en décrétant le forfait au bénéfice de l’Olympic qui obtenait ainsi 2 points de plus que celui du match nul.

Le RFCL avait interjeté appel de cette décision et notre directeur général a plaidé ce dossier le 2 février dernier. Conformément à sa demande, la sanction retenue contre OHL est finalement une amende et le retrait du point du match nul. L’Olympic n’obtient pas le forfait (et donc deux points supplémentaires) car, comme le confirme le Comité d’appel, « ce serait disproportionné en l’espèce au vu des différents éléments de fait et de l’éthique sportive du terrain ».

Le club se réjouit de cette décision qui permet de ne pas modifier le classement des équipes en lutte pour la promotion en D1B. Il ne fera pas d’autre commentaire."