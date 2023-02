Le challenge de Hainaut faisait escale à Marcinelle dimanche matin pour une course organisée par l’Institut Jean Jaurès de Charleroi au profit de ses élèves défavorisés. Deux beaux pelotons se sont élancés depuis le site de la Haute École Condorcet. Les vainqueurs sont Marvin d’Aurilio et Jessica Marien (courte distance), John Smet et Marie Nihoul (longue distance).

Running Day de Marcinelle 2023