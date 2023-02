Cartes jaunes: Mbeng, Lokembo, Haagen, Vandebrouck.

Buts:Haagen (1-0, 44e), Smolders (2-0 pen., 58e).

DESSEL:Geladé, Verbeek, Cheprassov, (79e Colman) Osei-Berkoe (85e Vandebrouck), Versmissen, Cerigioni (89e Pedro), Sols, Smolders, Coeckelbergs (79e Konneh), Haagen, Swerten.

SPORTING:Patron, Denuit (43e Monticelli), Dalle Molle, Malungu (72e Diallo), Lokembo, Rousseau (59e Benaets), De Moerloose (59e Bongiovanni), Tchatchoua, Ntelo Mbala, Lutte (72e Vandermeulen), Mbeng.

Le Sporting pouvait compter sur la présence de Tchatchoua et Lokembo, pour apporter le danger. Mais Dessel faisait montre de plus d’impact athlétique, notamment sur les phases arrêtées et ouvrait logiquement la marque, grâce à un but d’Haagen, peu avant la pause. Smolders doublait la mise vers l’heure de jeu et le match était déjà plié. Les Zèbres se créaient bien trois ou quatre occasions, mais sans parvenir à inquiéter vraiment le portier Anversois.

Le T1 Ramdane analysait après coup: "Nous retombons dans les mêmes erreurs d’avant la trêve hivernale. Si je peux comparer ce match, c’est avec celui contre Boom, où l’on perd 1-0, sans montrer de caractère, d’envie de gagner ce match. Nous tombons contre une équipe agressive au niveau des duels. Nous ne méritions pas de l’emporter ce soir, faute d’avoir réussi à reproduire le contenu des semaines précédentes."