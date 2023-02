Moriconi sauve l’Olympic

Un Olympic conquérant mais qui gaspille

Cela sentait le remontage de bretelles au vestiaire, les Carolos reprenaient pied au plancher en seconde période. La plus chaude alerte était locale, Singh tentait une frappe que Moriconi sortait en corner du bout des gants. Riposte olympienne mais double gâchis devant le but ! Ouali et Hadj-Moussa galvaudaient les occasions. Moriconi sortait une nouvelle parade tel un félin se couchant sur sa ligne, évitant l’égalisation. À un quart d’heure du terme de la rencontre, Yagan rétablissait l’égalité parfaite. Il restait dix minutes à jouer et Vanwesemael manquait de crucifier l’Olympic. Les Carolos pouvaient s’estimer heureux avec ce point pris grâce à leur gardien, gâchant un trop grand nombre d’occasions. Des points précieux perdus dans la course au titre.