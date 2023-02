Un Paquet royal à la Portelette

Plus de mille coureurs au départ et une première victoire pour Amaury Paquet qui s’adjuge ainsi les trois grandes courses carolos.

Avec un peu plus de mille coureurs au départ des deux distances (1027 exactement), les organisateurs du 44e Circuit de la Portelette ont été rassurés. Ceux-ci craignaient une participation plus faiblarde que les autres années en raison du congé de Carnaval. L’épreuve, la plus importante de ce début d’année, jouit d’une excellente réputation...