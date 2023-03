Les Zébrettes ont bouclé la phase classique de la Super League au Mambourg : “C’est toujours impressionnant”

”En première période, on aurait mérité peut-être mieux mais sur l’ensemble du match, Bruges n’a pas volé sa victoire”, raconte la capitaine Joséphine Delvaux. “C’est dans la logique des choses même si on a vu que quand on les bousculait, on pouvait aussi un peu rivaliser, on a pu leur faire mal. On constate qu’avec un peu de hargne en plus dans les duels, on peut aussi arriver à les déstabiliser. Toutefois, techniquement et tactiquement, on sent quand même une grande différence.”

guillement "Avec plus de hargne dans les duels et en restant soudées, on peut ennuyer les adversaires."

Elles n’auront pas pu décrocher la troisième victoire de la saison au Mambourg, le stade du Sporting de Charleroi. Ce n’est pas une première depuis la création de l’équipe en Super League mais elles ont foulé ce terrain pour la première fois cette saison. “C’est toujours impressionnant”, s’enthousiasme la gardienne. “L’ambiance était là comme à chacun de nos matchs avec les supporters mais ça a un autre cachet dans un tel stade, c’est clair. C’était particulier et ça nous changeait d’ordinaire. Le terrain est évidemment plus grand, ce sont des installations de D1 même si à Marcinelle, c’est plutôt bien aussi. Ils ont refait les vestiaires pour nous aussi.”

Désormais le groupe de Lionel Vitrant va se plancher sur les playoffs 2. Actuellement avant-dernières de la SL avec neuf points, les Zébrettes entendent bien entamer leur remontée. “Les points sont divisés par deux, ce qui rapproche les adversaires”, explique-t-elle. “Le but est d’aller faire le mieux possible, aller décrocher ce qu’on peut en se basant sur nos trois derniers matchs. Ce sont de bonnes bases, on doit être confiantes.”

Assuré de rester parmi l’élite belge, le Sporting de Charleroi continue son apprentissage même si pour l’instant, l’équipe ne joue pas dans la même cour qu’Anderlecht ou OHL. “Mais dans ces équipes, on retrouve des internationales, des filles qui ont pas mal d’expériences de ce niveau et Charleroi ne peut pour l’instant pas recruter de tels profils”, continue Jo. “On n’a pas forcément le potentiel d’efficacité des grosses équipes mais notre bilan reflète bien notre manière de jouer. On doit rester soudées, jouer en bloc. On est encore une équipe où il faut très souvent restructurer le bloc mais avec un peu de chance, de la solidarité, on peut prendre quelque chose. On a une jeune équipe, en apprentissage de la série. On n’a pas encore l’expérience pour aller chatouiller les gros bras. Si on met tous nos acquis en place, on peut faire une belle deuxième partie de saison.”

Le Sporting de Charleroi débute les PO2 le mardi 21 mars contre Alost.