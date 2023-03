Dix Miles de Charleroi ce dimanche 12 mars : le parcours de l'édition 2023 a été modifié

“Les travaux qui se terminent aux quatre coins de la ville et les événements dramatiques de Strépy nous obligent à faire preuve d’imagination pour répondre aux nouvelles normes de sécurité tout en veillant au confort des participants, indique Luc Bouvier de Charleroi Running. Nous instaurons donc des changements progressifs avec la volonté de nous réapproprier les plus beaux endroits et boulevards du centre-ville.”

Les coureurs feront ainsi un passage au stade Jonet. Ils contourneront la piste et pourront y bénéficier d’un ravitaillement dans l’enceinte du stade. “Ils n’emprunteront plus la chaussée de Bruxelles ni la partie sous le viaduc avant la montée vers Gilly qu’ils récupéreront à la sortie du stade Jonet. Ils passeront deux fois devant le stade du Pays de Charleroi et devant le Spiroudôme.”

Un circuit qui se veut provisoire. “Dès que les travaux du centre-ville seront terminés, on empruntera un maximum du centre-ville pour tenter un Quatre Miles quasi 100 % intra-muros et on tentera également de garder au maximum les coureurs du DIx Miles en ville via les plus beaux endroits.”

L’événement se veut une nouvelle fois solidaire. “Des acteurs carolos issus des mondes sportif, culturel, entrepreneurial ou associatif ont à cœur d’être de la fête. À ce propos, on notera le partenariat noué avec Business for Charleroi (B4C), le club d’affaires regroupant plus de 300 patrons d’entreprises. Dès à présent, les membres de ces entreprises qui s’inscriront à l’une des cinq courses annuelles de Charleroi Running verront 20 % du montant de leur inscription reversés à une association. Cela commence par les Dix Miles et c’est l’association Alternative 21 qui, la première, bénéficiera de leur soutien.”

Cette cuvée 2023 constituera également la deuxième manche du challenge Vals&Châteaux et ouvrira le challenge national Engie Running Tour qui emmène ses participants à la découverte des grandes villes du pays (dont Namur, le 10 septembre).

Signaleurs et forces de l’ordre en nombre

Le départ des Quatre Miles et Dix Miles sera donné en même temps, à 15 heures. Le retrait des dossards et les inscriptions du jour seront possibles au centre commercial Rive Gauche à partir de 13 heures. Le Mile des jeunes (1 600 m) est prévu à 14 h 15. Les participants devraient être encouragés par l’ambassadeur de l’athlétisme carolo, le recordman national du 1 500 m et athlète olympique Ismaël Debjani.

Après une édition 2022 marquée par une belle reprise au sortir de la pandémie (1 348 runners), tous les feux sont au vert pour vivre une belle après-midi sportive. “Plus de 150 signaleurs et autres collaborateurs ainsi que 90 membres des forces de l’ordre seront sur le terrain.”

Inscriptions et informations pratiques : www.charleroirunning.be/10Miles