Maurine Calande va quitter Charleroi !

C’était dans l’air mais c’est désormais officiel: Maurine Calande part aux États-Unis la saison prochaine. Dimitri Piraux devra pallier ce départ dès que possible. Calande était une joueuse très complète, évoluant au deux. Cependant, étant ancienne libero à Tchalou, la jeune femme assurait également "derrière". C’est donc une perte pour le club des Dauphines de Charleroi. Toujours radieuse, "Momo" va beaucoup manquer à Ballens. Maurine s’en va dans l’état de New-York étudier un an les sciences de l’ingénieur en durabilité: "C’est un rêve personnel qui se réalise. J’adore voyager et jouer là-bas, rien que pour les infrastructures, ça me fait rêver ! C’était le moment ou jamais pour moi."