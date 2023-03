Si les organisateurs montraient un peu d’inquiétude en début de semaine, les coureurs devraient, au moins, être aussi nombreux cette fois puisque plus de 1000 personnes avaient déjà validé leur inscription ce jeudi (plus de 600 sur les 10 Miles et près de 400 sur les 4 Miles).

Parcours adaptés

Les travaux qui se terminent aux quatre coins de la ville de Charleroi et les nouvelles normes de sécurité pour ce type d’événement ne sont pas sans conséquence sur le parcours, quelque peu adapté.

Les coureurs passeront cette fois au stade Jonet (lieu d’un ravitaillement). La chaussée de Bruxelles ainsi que la partie sous le viaduc avant la montée vers Gilly ne seront plus au programme. Ils passeront par contre à deux reprises devant le stade du Pays de Charleroi et le Spiroudôme.

Ce tracé, provisoire, évoluera dans les années à venir avec pour objectif de se réapproprier au maximum le centre-ville.

Ismaël Debjani au départ du Mile des jeunes

Les 10 Miles se veulent également ouverts aux plus jeunes. Le coup d’envoi du Mile des jeunes est prévu à 14h15 avec, au départ et à l’arrivée, un invité de marque en la personne de l’athlète Ismaël Debjani, récent 7e de la finale du 1500 mètres à l’Euro indoor d’Istanbul. Le Carolo donnera le départ de la course et remettra les récompenses à l’issue de celle-ci.

Le programme des 10 Miles de Charleroi – dimanche 12 mars