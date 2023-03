Xavier Robert après la défaite de peu à Liège: "Je ne digère pas ce deuxième but"

Cette scène a tout changé et a continué à faire parler après le coup de sifflet final. Jusqu’alors, l’Olympic avait montré deux visages. D’abord très sérieux en première période, au point d’ouvrir le score via une percée d’Hassaini sur le flanc gauche et un ballon poussé entre les jambes du gardien. "Nous étions bien en place durant ces quarante-cinq minutes initiales. Sérieux, rigueur, positionnement : tout était très bien exécuté."

Ensuite, les Carolos ont reculé, subissant les assauts liégeois. Perbet galvaudait même trois opportunités nettes en quelques minutes. "Nous savions que Liège allait pousser mais je n’ai pas perçu de panique chez mes joueurs. L’égalisation a galvanisé notre adversaire. Je pense que ce 1-1 aurait été un score logique."

Le staff peut tout de même se réjouir de la première heure de son équipe. Cette base prouve que l’espoir de podium n’est pas encore enterré. "Il reste 33 points à prendre. Le championnat ne se joue pas contre les équipes de tête, mais bien contre toutes les autres. Nous avons gaspillé trop de points lors de ces rendez-vous, à nous de changer cette spirale."