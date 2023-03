Debjani en ambassadeur de luxe des 10 miles de Charleroi

La reprise pour Debjani

Ambassadeur de Charleroi Running et athlète olympique, Ismaël Debjani était de la partie, pour encadrer les jeunes pousses. Une fois la course des enfants terminée, celui qui était il y a une grosse semaine encore aux derniers Championnats d’Europe indoor d’athlétisme, enfile sa tenue de course et prend le départ de la petite distance. Après le premier mile, trois hommes s’isolent en tête. Isma, comme crient les supporters dans les rues du centre-ville, le triathlète du 3T, Lucas Dal et Geoffrey Marrion, aligné sur la longue distance. Sans trop de difficulté, le spécialiste du 1 500 mètres franchit la ligne d’arrivée en pole position. Une reprise pour lui, après une semaine assez light et la reprise des entraînements dès ce lundi avec, dans le viseur, une qualification pour les prochains Championnats du Monde, au mois d’août, et l’envie de défier encore ses limites et battre des records. “Cela me tenait à cœur d’être de la partie. Je suis ambassadeur de Running Charleroi donc je pense que je dois montrer l’exemple quand il s’agit de courir et de se dépasser. Je voulais faire le long, mais malheureusement, c’était un peu trop comme je reprends la saison estivale ce lundi et je me dois d’être relativement frais. Je réunis mon staff ce mercredi pour programmer la suite de la saison”, expliquait-il après sa victoire.

"En tant qu'ambassadeur, je dois montrer l’exemple quand il s’agit de courir et de se dépasser."

Ismaël Debjani s’impose logiquement sur la petite distance. ©ÉdA – Amandine Gilson

Malgré un camp cette dernière semaine, Claudia Tellings décroche la victoire chez les dames. La Liégeoise, devenue Carolo depuis peu, n’osait pas lever les bras en franchissant la ligne d’arrivée, de peur que ses adversaires se soient égarées. Finalement, elles étaient alignées sur la longue distance, et c’est bel et bien la sympathique athlète MJ Sport qui était la première à rallier la ligne d’arrivée. “Je n’étais pas préparée du tout car je travaille à l’armée et je reviens tout juste d’un camp. La préparation n’est donc pas optimale, c’est d’ailleurs pour cela que j’ai choisi les 4 miles et non les 10. Je pensais que les filles devant moi s’étaient trompées de chemin et c’est d’ailleurs pour cette raison que je n’ai pas fêté ma victoire. Le parcours était chouette avec pas mal de relances.”

Claudia Tellings ©ÉdA – Amandine Gilson

Marrion et Cleppe vainqueurs

Dès la bifurcation de ses partenaires de début de parcours, Geoffrey Marrion se retrouvait un peu seul au monde. Il maintenait l’allure et relançait dans les côtes. Et ce n’est pas son petit coup de mou vers le 10e kilomètre qui l’empêchait de profiter d’une première victoire sur les 10 miles de Charleroi, du haut de ses presque 45 ans. “Je suis resté avec Ismaël et Lucas avant de prendre mon tempo quand je me suis retrouvé seul. Je creusais l’écart sur mes concurrents dans les côtes. Même si j’ai des jambes de croquettes, le triathlon aide à avoir la puissance. C’est une première victoire pour moi sur cette course, une belle ligne à ajouter au palmarès à presque 45 ans. Je suis vraiment heureux, même si le second n’était pas loin”, confiait-il, sourire aux lèvres.

Geoffrey Marrion ©ÉdA – Amandine Gilson

À la 8e place du classement scratch, on retrouve Roxane Cleppe. Sur une autre planète par rapport à ses concurrentes, l’athlète de l’UAC souffrait durant ces 10 miles, mais s’imposait avec une moyenne de près de 17 kilomètres par heure, avec plus de onze minutes d’avance sur Laura Scieur et Joy Mathelart. De quoi se mettre en jambes avant les 10 kilomètres de Lille où elle espère battre son record personnel de 35’02, et décrocher les minima, encore inconnus, pour les Championnats d’Europe U23 sur 10 000 mètres, le 29 avril. “Le parcours a changé et il est beaucoup plus dur que l’an dernier. Pourtant, on m’avait dit le contraire. Il y a énormément de côtes et de relances. On est content quand c’est fini ! C’est mon karma je pense, je me suis encore retrouvée toute seule tout au long de la course. J’ai pris un départ rapide, un peu trop, et je n’ai jamais vu les autres athlètes féminines.”