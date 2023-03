Alestra : “Il reste six finales à jouer”

Noa Alestra, le numéro huit des Casseroles, formé à l’Olympic de Charleroi, preste à Gosselies depuis trois saisons. Il a réalisé le match parfait, ce dimanche : “Le coach nous avait prévenus qu’il restait sept matches donc sept finales à jouer. La preuve qu’en jouant en bloc équipe, cela fonctionne. Nos occasions rentrent au fond et en première mi-temps, on préserve nos filets. Notre coach nous avait aussi prévenus que ce serait plus dur en seconde période, qu’ils allaient sortir les dents. Nous avons bien tenu, réussissant à mettre le troisième but. Après de grosses semaines d’entraînements sur la lucidité, le travail paye, on joue de mieux en mieux. De bon augure pour la suite du championnat et entrevoir le maintien.”