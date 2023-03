L’Olympic toujours dans le coup

Monopoliser le ballon

Dès les premiers instants, les Carolos ont pris leur adversaire à la gorge. "On a su se créer rapidement des occasions. On aurait même dû mener au score. Malgré tout, le groupe a su faire preuve de sang-froid. Il a monopolisé le ballon, avant d’enfin trouver la faille. La phase arrêtée fut bien exécutée pour nous permettre de virer en tête, juste avant la pause."

Tessenderlo n’a jamais vraiment su se montrer dangereux, la faute notamment à un Jordan Massengo qui était dans tous les bons coups. "On a su gérer les moments forts et faibles. On a également planté le deuxième but, à vingt minutes du terme. Cela nous a permis de vivre une fin de rencontre sereine."

Un deuxième but qui fut un modèle du genre. "Je dois bien avouer qu’il me plaît bien également. C’est plaisant de retrouver en match des phases que l’on a pu travailler à l’entraînement."