Les vainqueurs sont Régis Givron (30 km), Rémy Becue et Lisa Toussaint (15 km), Julien Lecoyer et Joan Duchatel (7 km). Actygo a d’ores et déjà prévu de revenir à Loverval en septembre pour un trail, nocturne cette fois, mais aussi à Nalinnes en juin.

EN IMAGES | Un peu plus de 200 traileurs à Loverval