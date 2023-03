Gosselies a retrouvé le sourire

Le travail paie également. "Steve Pischedda, notre entraîneur, – dont j’apprécie énormément le travail - a voulu passer à trois entraînements par semaine. Les résultats sont visibles, notamment sur les phases arrêtées. Et on connaît leur importance dans le football moderne."

Gosselies peut aujourd’hui penser au maintien sans que cela paraisse utopique. Même s’il est toujours dernier, le RGS n’est plus qu’à trois points d’une place de barragiste. La rencontre face à Jodoigne (13e), dimanche, sera donc cruciale. "Ce ne sera pas le match de la mort, tempère le président. Je parlerais de série de la mort parce que nous allons rencontrer des concurrents directs dans les prochaines semaines: Jodoigne, Tamines, Braine, et Monceau avant de terminer face à Manage. Ce ne sera pas facile mais nous avons retrouvé de la crédibilité. Si on gagne dimanche, on fera une belle opération."

Prolongations

En attendant, la saison prochaine est déjà en préparation. Après avoir officialisé l’arrivée d’Aragon un défenseur en provenance de Braine et de Clément Goguey, un médian formé à l’Olympique de Marseille, les dirigeants se sont aussi attachés à prolonger le bail de plusieurs éléments appréciés par l’entraîneur. "Adam, Kourouma, Alestra, Bertoncello ont signé pour une saison de plus. Martinez et Laloux pour deux saisons et Pingault pour trois. Nous devons encore finaliser les négociations avec Luvovadio. Nous devons voir aussi Latragna et Bollens mais je ne vois pas ce qui pourrait les empêcher de rester." Les Gosseliens sont à la recherche d’un arrière droit et d’un attaquant pour pallier les départs de Santini et Arena.